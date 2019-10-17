В Сумах поймали киевского вора Мужчину, который находится в розыске полицией Киева, обнаружили сумские патрульные.

Патрулируя переулок Продольный, внимание стражей порядка привлек мужчина, который заметно занервничал, увидев патрульных. Остановив сумчанина, инспекторы проверили его личность и установили, что 30-летний гражданин находится в активном розыске полицией Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 (кража) УК.

Для установления всех обстоятельств инспекторы доставили его в Сумской отдел полиции.