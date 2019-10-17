Сумские госэкоинспекторы прогнозируют городу мусорный коллапс Государственная экологическая инспекция в Сумской области подвела итоги проверки исполнения делегированных полномочий Сумской городским советом и его исполнительными органами в части охраны окружающей среды.

И они - не совсем хорошие. В частности, это касается вопроса обращения с отходами на территории г. Сумы.

Так, на сегодняшний день твердые бытовые отходы города, а также промышленные отходы 3-4 классов опасности вывозятся на полигон, который расположен на землях Великобобрицкого сельского совета Краснопольского района и эксплуатируется КП «Сумыжилкомсервис» Сумского городского совета. В июле 2019 года инспекцией проведена плановая проверка КП «Сумыжилкомсервис», во время которой было установлено, что полигон эксплуатируется с грубыми нарушениями требований природоохранного законодательства. В частности, во время проверки установлено нарушение технологии откачки фильтрата и захоронения необработанных бытовых отходов, а также крупногабаритных и ремонтных отходов. Более того, установлено, что расчетный срок эксплуатации полигона истек год назад, а объем изъятых отходов по состоянию на момент проверки уже превышал проектную мощность полигона ТБО. По информации, предоставленной инспекции Сумским филиалом ГРПВИ «Днипродипроводгосп», заполнение этого полигона к существующим отметкам ограждающих дамб состоится ориентировочно в феврале - марте 2020 года.

Поэтому, менее, чем через полгода, бытовые отходы г. Сумы уже некуда будет вывозить, поскольку строительство нового полигона на территории Верхнесыроватской объединенной территориальной громады застряло на этапе оформления земельного участка и заключения договора на выполнение работ по строительству. Однако само строительство нового полигона до сих пор не началось, а в Сумском городском совете только оправдываются отсутствием финансирования.

Кроме того, городская власть пренебрегает и вопросам контроля за состоянием закрытых полигонов города Сумы. В ходе проверки Сумского городского совета и его исполнительных органов, которая проводилась в октябре 2019 года, Государственной экологической инспекцией в Сумской области было проведено обследование бывшего полигона твердых бытовых отходов города Сумы, который расположен на землях Верхнесыроватского сельского совета и эксплуатировался Сумской городским советом с 1996 по 2007 год. Так, уже закрытый полигон до сих пор не сдан как законченный строительством объект, а городским советом не производится контроль за его состоянием и не проводится мониторинг за влиянием полигона на окружающую среду. В частности, в ходе обследования бывшего полигону твердых бытовых отходов установлено, что система отвода атмосферных осадков частично разрушена, колодцы для сбора фильтрата полуразрушены, отсутствуют наблюдательные скважины, через которые должен осуществляться мониторинг влиянием полигона на подземные воды. Также на въезде в бывший полигон установлено «свежее» размещение твердых бытовых и строительных отходов на участках общей площадью около 100 кв. м. Кроме того, обнаружено горение и тление отходов в теле полигона вдоль нагорных канав, которое приводит к высвобождению значительного количества токсичных химических соединений и загрязнения атмосферного воздуха. Соответствующая информация направлена мэру для срочного принятия мер и информирования о проведенной работе в срок до 22.10.2019. Но по состоянию на 30.10.2019 в Инспекции отсутствует информация о принятых Сумским городским советом мерах.

Аналогична ситуация по горению и тлению отходов, в частности, растительных остатков и отходов на площадке растительных отходов и опавших листьев (г. Сумы, ул. М. Лукаша, 75) повторяется в течение нескольких последних лет, о чем свидетельствуют результаты проверок. В частности, сегодня, 31 октября, в Инспекцию поступила информация о масштабном горении площадки. С выездом на место государственными инспекторами по охране окружающей среды факт возгорания подтвердился, а пожар ликвидировали бойцы ГСЧС.

Однако, несмотря на это, контроль за надлежащим состоянием площадки остается без внимания местных властей. Кроме того, на «зеленом полигоне» отсутствуют шлагбаум и забор по периметру полигона, оборудование для обработки и утилизации древесных отходов и т.п. Следовательно, данная площадка больше похожа на стихийную свалку растительных остатков, которые систематически горят, о чем свидетельствуют остатки пожарищ и золы, а также на которую кто-то периодически вывозит и бытовые отходы.

К сожалению, действующим законодательством не предусмотрено действенных административных мер воздействия к органам местного самоуправления ни о начислении причиненного окружающей среде вреда, ни о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение полномочий. А определенный Кодексом Украины об административных правонарушениях штраф за невыполнение предписания в пределах 255 - 765 грн не располагает к решительным действиям.

Следовательно, вопросы обращения с отходами на территории города Сумы, в частности организация надлежащего контроля за состоянием полигонов отходов, создание мощностей для переработки, обезвреживания и сортировки отходов, организация надлежащей системы сбора отходов, в том числе опасных бытовых отходов, образующихся населением, находится, пожалуй где-то на задних планах у руководителей города, а следовательно остается нерешенным, сообщает пресс-служба инспекции.