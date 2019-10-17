В Сумах поймали кладбищенского вора Разоблачить злоумышленника помогли неравнодушные граждане, которые, заметив подозрительного мужчину, который ходил среди могил, сообщила об этом в полицию.

Информация по линии «102» была оперативно передана всем нарядам полиции, находившиеся в районе Барановки. А уже через несколько минут сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Сумского районного отдела полиции, прибыв на указанное свидетелями место, обнаружили мужчину с металлическими предметами в руках.

Пообщавшись с гражданином и осмотрев территорию, правоохранители выяснили, что от рук последнего пострадало одно из захоронений, с кого он украл металлические изделия. Мужчину доставили в участок и допросили.

Злоумышленником, который решился на кражу с кладбища, оказался 48-летний житель одного из сел Лебединского района, который фактически только за еду и выпивку работал несколько месяцев батраком у большой семьи на Барановке, а чтобы раздобыть немного денег на дополнительную бутылку и сигареты, стал периодически «посещать» кладбище. Такие визиты заканчивались тем, что с могил исчезали металлические изделия, трубы, швеллера, элементы ограждения в виде цепей, и т.п.

Следствием уже доказана причастность злоумышленника минимум к четырем таким кражам.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 297 «Надругательство над могилой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.