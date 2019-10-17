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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22230

Прогноз погоды в Сумах на первые дни ноября

В первые дни ноября в Сумской области сохранится холодная, ветреная погода.

1 ноября - без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура ночью -3 ..- 8 °C, днем 0 .. + 5 °C.

На выходных, 2-3 ноября, без осадков, ветер южный 7-12 м/с, днем 3 ноября местами порывы 15-20 м/с. Температура несколько повысится и составит ночью -3 .. + 2 °C, днем +3 .. + 8 °C.

С понедельника, 4 ноября, ожидается дождливая погода и значительное повышение температуры воздуха до ночных +4 .. + 9 °C дневная температура составит +10 .. + 15 °C.

Общество Прогноз погоды

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«Термінатор: Фатум (16+)» Тім Міллер (США, 2019)
Кино Космос
18:10 — 60рн. 20:30 — 60рн.
«Сирота Бруклін (16+)» Едвард Нортон (США, 2019)
«Сирота Бруклін (16+)» Едвард Нортон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:30 19:20 22:40
«Дитя погоди (12+)» Макото Сінкай (Японія, 2019)
«Дитя погоди (12+)» Макото Сінкай (Японія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 17:45
«Кошмарний директор або школа №5 (12+)» Міла Погребіська (Україна, 2019)
«Кошмарний директор або школа №5 (12+)» Міла Погребіська (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 15:30
«Дух відьми (16+)» Джордан Баркер (Канада, 2019)
«Дух відьми (16+)» Джордан Баркер (Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 22:30
«Гра з вогнем (16+)» Майк Ґан (США, 2019)
«Гра з вогнем (16+)» Майк Ґан (США, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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