Прогноз погоды в Сумах на первые дни ноября В первые дни ноября в Сумской области сохранится холодная, ветреная погода.

1 ноября - без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура ночью -3 ..- 8 °C, днем 0 .. + 5 °C. На выходных, 2-3 ноября, без осадков, ветер южный 7-12 м/с, днем 3 ноября местами порывы 15-20 м/с. Температура несколько повысится и составит ночью -3 .. + 2 °C, днем +3 .. + 8 °C. С понедельника, 4 ноября, ожидается дождливая погода и значительное повышение температуры воздуха до ночных +4 .. + 9 °C дневная температура составит +10 .. + 15 °C.