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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неоформленных продавцов владелица магазинов ANDI заплатит штраф 375570 грн

Второй апелляционный административный суд признал постановление Управления Гоструда в Сумской области о наложении штрафа на ФЛП Панченко Т.М. за использование нелегального труда правомерным.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований основной вид деятельности данного предприятия - это другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах, а именно речь идет о магазинах одежды ANDI.

В ходе инспекционного посещения инспекторы труда установили факт использования труда неоформленных работников в двух магазинах сети в городе Сумы. Из объяснений работниц известно, что они выполняли трудовые обязанности по должности «продавец» без официального оформления. По заработной плате - получали наличными по понедельникам. Предпринимательница же утверждала, что допустила женщин к работе с целью их ознакомления с товаром и последующим трудоустройством. На ряду с этим трудовые договоры, приказы и сообщения в органы ГФС о принятии на работу трех работниц при осуществлении инспекционного посещения ФЛП инспекторам труда не предоставила.

Учитывая указанное и руководствуясь статьей 259 Кодекса законов о труде Украины, статьей 53 Закона Украины «О занятости населения», частью третьей статьи 34 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», пунктом 8 Порядка наложения штрафов за нарушение законодательства о труде и занятости населения, утвержденного постановлением КМУ от 17.07.2013 №509, и на основании абзаца второго части второй статьи 265 КЗоТ уполномоченным должностным лицом Управления Гоструда в Сумской области вынесено постановление о наложении штрафной санкции в размере 375 570 грн.

Предпринимательница не согласилась с решением управления и обратилась в суд. В свою очередь суд апелляционной инстанции подтвердил правомерность постановления Гоструда о наложении штрафной санкции за нарушение трудового законодательства. Теперь женщина, кроме штрафа, имеет дополнительные расходы на получение правой помощи, на исполнительном производстве и судебный сбор.

Всего за январь-сентябрь 2019 года Управление Гоструда в Сумской области выступило ответчиком в около 70 судебных процессах по определению правомерности вынесенных постановлений о наложении штрафных санкций за нарушение трудового законодательства. За отчетный период в пользу Управления судами кассационной и апелляционной инстанции приняты решения на общую сумму 6 031 260 грн, сейчас уплачено в государственный бюджет 2 729 658,49 грн.

Управление Гоструда в Сумской области отмечает, что во избежание штрафных санкций, установленных государством, работодателям нужно не в суд «идти», а соблюдать требования законодательства о труде, пишет сайт ведомства.

Право Нелегальные работники Управление гоструда в Сумской области

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