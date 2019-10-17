На Сумщине неизвестный сбил насмерть велосипедиста Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП.

Происшествие произошло сегодня утром, 31 октября, на автодороге «Киев-Сумы-Юнаковка» вблизи с. Вовковцы Роменского района. Водитель автомобиля совершил наезд на 69-летнего велосипедиста и скрылся с места аварии. От полученных травм велосипедист погиб.

Полицейские предполагают, что ДТП произошло с 5 до 6 утра.

По данному факту следователи Роменского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Полицейские принимают все меры для установления очевидцев данного ДТП, а также личности водителя-беглеца, розыска транспортного средства, которым был совершен наезд.

В то же время правоохранители обращаются граждан, имеющих любую информацию относительно указанной аварии, с просьбой сообщить в Роменского отдела полиции, или по телефонам: (05548) 5-26-62; 098-554-10-01; 050-307-99-34 (дежурная часть), «102».

Анонимность гарантируют, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.