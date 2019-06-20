ВАКС назначил к рассмотрению дело о растрате 13 млн грн "Авиакона"

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"По результатам заседания суд постановил назначить указанное дело к рассмотрению по существу. Заседание запланировано на 8 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года бывшему директору ГП "Авиакон", его экс-заместителю, а также коммерческому директору частной компании оффшорной юрисдикции сообщили о подозрении.
В марте расследование в отношении них детективы НАБУ завершили.
Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование по этому делу в 2016 году...
Суд продлил действие обязанностей, возложенных на бывшего заместителя директора государственного предприятия «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» Владимира Ткаченко, которого подозревают в...
Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», который входит в структуру «Укроборонпрома», обнародовал отчет о заключенном договоре на закупку 5 комплектов лопастей рулевого...
Суд отпустил под личное обязательство представителя оффшорной компании Юрия Крыжалко, которого подозревают в причастности к нанесению ущерба государственному предприятию «Конотопский...
Суд отменил ночной домашний арест с возложением ряда обязанностей представителю оффшора Юрию Крыжалко, которого подозревают в причастности к нанесению ущерба...