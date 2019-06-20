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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58191

ВАКС назначил к рассмотрению дело о растрате 13 млн грн "Авиакона"

Высший антикоррупционный суд назначил дело о нанесении более 13 млн грн убытков государственному предприятию "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" к рассмотрению по существу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"По результатам заседания суд постановил назначить указанное дело к рассмотрению по существу. Заседание запланировано на 8 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года бывшему директору ГП "Авиакон", его экс-заместителю, а также коммерческому директору частной компании оффшорной юрисдикции сообщили о подозрении.

В марте расследование в отношении них детективы НАБУ завершили.

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