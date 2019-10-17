Сегодня сумские футзалисты сыграют в кубке Украины Сегодня, 1 ноября, в Сумах пройдет матч кубка Украины по футзалу.

На паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко в ответном матче встретится местный «Сумыхимпром-СДПУ» и харьковский «Symbol». К сожалению, в первой игре подопечные Гладова и Кравченко на выезде уступили 0:3, что усложняет задачу выхода команды в следующий этап турнира, но никаким образом не делает ее невыполнимой.

Начало в 16:30. Приди и поддержи команду!