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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:32147

Сегодня сумские футзалисты сыграют в кубке Украины

Сегодня, 1 ноября, в Сумах пройдет матч кубка Украины по футзалу.

На паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко в ответном матче встретится местный «Сумыхимпром-СДПУ» и харьковский «Symbol». К сожалению, в первой игре подопечные Гладова и Кравченко на выезде уступили 0:3, что усложняет задачу выхода команды в следующий этап турнира, но никаким образом не делает ее невыполнимой.

Начало в 16:30. Приди и поддержи команду!

Спорт Кубок Украины по футзалу Сумыхимпром-СГПУ Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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