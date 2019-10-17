Сегодня сумские футзалисты сыграют в кубке Украины

На паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко в ответном матче встретится местный «Сумыхимпром-СДПУ» и харьковский «Symbol». К сожалению, в первой игре подопечные Гладова и Кравченко на выезде уступили 0:3, что усложняет задачу выхода команды в следующий этап турнира, но никаким образом не делает ее невыполнимой.
Начало в 16:30. Приди и поддержи команду!
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