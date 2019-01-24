На Сумщині заборонено вилов риби на зимувальних ямах

З метою створення сприятливих умов для зимівлі водних біоресурсів, їх охорони, відтворення та раціонального використання з першого листопада до кінця зимувального періоду в Сумській області заборонений будь-який вилов риби на зимувальних ямах. Наказом Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській області від 22.10.2019 № 105-ОД на території Сумської області визначено перелік зимувальних ям області (з повним переліком зимувальних ям можна ознайомитись на сайті Держрибагентства України).

На території Сумського району зимувальні ями знаходяться:

1. Акваторія біля місця впадіння р. Сумка в р. Псел на відстані 500 м вниз за течією до автодорожного мосту по вулиці Харківській в м. Суми, площа 0,5 га.

2. Урочище «Коропова яма» біля с. Барвінкове Сумського району на відстані 600 м вниз за течією, площею 2 га.

3. Акваторія біля місця впадіння р. Сироватка в р. Псел в Сумському районі вверх проти течії на р. Псел на відстані 1 км, площею 0,5 га.

4. Акваторія р. Псел від греблі Низівської гідроелектростанції в Сумському районі вниз за течією та вверх проти течії на відстані 500 м, площею 1 га.

5. Акваторія р. Псел в районі Блакитних озер в м. Суми від Яхтклубу до місця з’єднання з малим водойомом на відстані 1,5 км, площею 15 га.

6. Акваторія р. Псел біля об’їздного мосту с. Новоселиця Сумського району вверх проти течії на відстані 500 м, площею 4,5 га.

Нагадуємо, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незначне порушення правил рибальства (ст. 85 ч. 3) передбачено попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 грн, на посадових осіб від 170 до 510 грн; за грубе порушення правил рибальства (наприклад, за рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел тощо) передбачено штраф 340-680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, на посадових осіб 510-850 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення (ст. 85 ч. 4) Залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення передбачена також кримінальна відповідальність – штраф 3400-6800 грн або обмеження волі строком до 3-х років з конфіскацією знарядь і засобів лову, та незаконно добутих водних біоресурсів (ст. 249 Кримінального кодексу України).

Крім того нараховується штраф за кожну виловлену рибину (грн): судака – 510, сома — 425, форелі — 340, щуки — 340, сазана (коропа) — 306, білого амура, товстолобика, білизни (жереха), рибця звичайного — 255, ляща — 170, лина — 119, плітки — 85, краснопірки — 68, підуста — 34, плоскирки — 34 тощо.

Шановні сумчани, якщо ви не байдужі до нашого довкілля та бажаєте зберегти природні ресурси разом з нами, при виявленні незаконного вилову риби терміново повідомляйте на «гарячу» лінію Сумського рибоохоронного патруля: (096) 83-82-570, 77-90-13 та всеукраїнську безкоштовну «гарячу» лінію: 0-800-50-52–50, повідомляє Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській області.