В Сумах умер известный врач и педагог Сегодня, 31 октября, в Сумах на 63-ем году жизни скончался Сулим Анатолий Григорьевич.

Об этом в Фейсбуке сообщил его сын Григорий. «Сегодня был обнаружен мертвым в своём доме мой отец Сулим Анатолий Григорьевич. Похороны завтра, в 11:30 прощание в зале «Траур» на ул. Ильинской, 37А. Приглашаю всех желающих проститься», - написал он. Анатолий Сулим был врачом-дерматовенерологом и преподавателем Мединститута СумГУ.