В Сумах умер известный врач и педагог

Об этом в Фейсбуке сообщил его сын Григорий.
«Сегодня был обнаружен мертвым в своём доме мой отец Сулим Анатолий Григорьевич.
Похороны завтра, в 11:30 прощание в зале «Траур» на ул. Ильинской, 37А. Приглашаю всех желающих проститься», - написал он.
Анатолий Сулим был врачом-дерматовенерологом и преподавателем Мединститута СумГУ.
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