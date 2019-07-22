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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:38432

В Сумах умер известный врач и педагог

Сегодня, 31 октября, в Сумах на 63-ем году жизни скончался Сулим Анатолий Григорьевич.

Об этом в Фейсбуке сообщил его сын Григорий.

«Сегодня был обнаружен мертвым в своём доме мой отец Сулим Анатолий Григорьевич.

Похороны завтра, в 11:30 прощание в зале «Траур» на ул. Ильинской, 37А. Приглашаю всех желающих проститься», - написал он.

Анатолий Сулим был врачом-дерматовенерологом и преподавателем Мединститута СумГУ.

Общество Утрата

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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