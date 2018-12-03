На Сумщине накрыли незаконную АЗС

В рамках проведения операции «Акциз-2019» было установлено, что на одной из АЗС области осуществляется реализация дизельного топлива без наличия договора на аренду земельного участка, кассового оборудования, разрешения управления Гоструда и лицензии на розничную торговлю горючим.
По результатам проведенных мероприятий демонтировано, изъято и передано на ответственное хранение оборудование АЗС (заправочный дизельный модуль вместимостью 25 куб м с колонкой для отпуска горючего) и 23750 л дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью около 1 млн 70 тыс. грн.
По отношению к представителю АЗС, который осуществлял противоправную деятельность, составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.
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