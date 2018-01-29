Із 2 листопада розпочинається сезон полювання на парнокопитних тварин та хутрових звірів

Полювання на хутрових звірів за відстрільними картками розпочинається 2 листопада і триватиме до 28 січня 2020 року.

Днями полювання є: на копитних при індивідуальному полюванні – усі дні тижня, а при колективному та облавному полюванні – субота та неділя; на хутрових – субота та неділя.

Обмежень для відстрілу вовків, лисиць та єнотовидної собаки не існує, а от зайця за відстрільною карткою кожен мисливець може добути не більше одного.

При умові незаконного добування або знищення диких тварин при проведенні незаконного полювання, порушник, у відповідності до такс для обчислення розміру збитків, завданих унаслідок порушення законодавства (крім видів, занесених до червоної книги України), відшкодовує наступні збитки:

- звірі: лось – 80000 грн.; олень благородний – 60000 грн.; олень плямистий – 50000 грн.; лань – 40000 грн.; кабан – 40000 грн.; муфлон – 32000 грн.; козуля – 32000 грн.; бобер – 10000 грн.; бабак – 6600 грн.; куниця лісова і кам’яна – 6600 грн.; ондатра – 2000 грн.; заєць-русак – 800 грн.; білка – 1000 грн.;

- птахи: лебідь шипун і кликун – 4000 грн.; галагаз – 2000 грн.; гуси – 2000 грн.; фазан – 2000 грн.; сіра куріпка – 2000 грн.; качки – 1000 грн.; лиска – 1000 грн.; голуби – 1000 грн.; кулики – 1000 грн.; перепілка – 1000 грн.; інші мисливські птахи – 1000 грн.

Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства наголошує на обов’язковому дотриманні мисливцями правил полювання, а також правил поводження на полюванні з мисливською вогнепальною зброєю та дотримання ветеринарно-санітарних вимог при використанні на полюванні собак та обробці добутих шкурок з хутрових звірів.