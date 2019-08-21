Фотовиставку портретів «Криця в жіночих обладунках» показали у Сумах (відео) Експозицію світлин у рамках проєкту «Криця в жіночих обладунках» відкрили у торговельно-розважальному центрі «Мануфактура».

Тут представили портрети 10-ти жінок, які виховують дітей з інвалідністю, йдеться в сюжеті UA:СУМИ.

«Дуже надихає ця виставка, тому що ми постійно живемо у своїх турботах, у нас трішки інший ритм життя, трішки складний, але водночас ми радіємо таким дрібницям. А ця фотовиставка взагалі додає сил, тому що ми подивилися на себе зі сторони, які ми гарні», – каже учасниця проєкту «Криця в жіночих обладунках» Тетяна Кирилюк.

Світлини створювали чотири фотографи.

«З однією дівчиною спілкувався, їй дуже сподобалось. І мені фотографії сподобались, дівчата на світлинах саме такі, як я їх побачив в день зйомки. Коли мене запросили, це для мене не стало проблемою допомогти дівчатам відчути себе жінками, красунями. Ми це зробили, всі разом», – каже фотограф Євгеній Дудченко.

Анна також взяла участь у проєкті. Вона презентувала свої прикраси для фотосесії мам.

«Дізналася про відкриття фотовиставки, вирішила прийти. Мені дійсно цікаві такі соціальні проєкти. Вважаю, що це дуже добре, що є підтримка і що таке взагалі відбувається. Дівчата молодці просто», – каже Анна Росохата.

Виставка – це завершальний етап проєкту «Криця в жіночих обладунках». Сам він — некомерційний.

«Там під фотографіями коротенькі історії мами понаписували. Зовсім коротенькі й без бажання проявити до себе жаль. Просто розказати, що ми є, ось ми такі... та щоб привернути увагу не до себе як до особистості, а що такі люди є й дітки такі є, а в них є мами, які живуть своїм життям і мають право на будь-яку діяльність. З’явилися ідеї, що ще можна зробити. Тому, що я б не хотіла б завершувати «Крицю в жіночих обладунках» саме просто фотосесією, хотілось би продовжити цей проєкт і далі», – організаторка проєкту Наталка Дєнісова.

Два тижні тому відбулась фотосесія. Фотографи та стилісти створювали образи жінок безкоштовно, також на волонтерських засадах допомагали й інші спеціалісти, які працювали над цим проєктом.