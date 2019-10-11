В Сумах учителя начальных классов сдали тесты в рамках сертификации (видео) Тестирование состоялось 31 октября в Сумском государственном педагогическом университете в рамках сертификации - пилотного проекта по оценке педагогов.

На Сумщине изъявили желание получить сертификаты 23 учителя, из них 7 - из Сум, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Среди них - Татьяна Назаревская. Всего преподает семь лет. В этом году набрала первоклашек и зарегистрировалась на сертификацию.

Говорит Татьяна Назаревская, учительница начальных классов Сумской ООШ №12:

«Вопросы были разные. Не готова я была к таким задачам. Методика преподавания в начальных классах, общая осведомленность по предметам, государственный стандарт начального образования, но когда начинаешь писать, - понимаешь, что надо было больше прочитать».

Говорит Елена Остапенко, ответственная за пункт тестирования в г. Сумы:

«Сегодня писали независимое тестирование профессиональных знаний и умений. На пункте тестирования присутствовали 23 участника, явка 100%. Тестирование продолжалось 3 часа, задач в тестовой тетради было 100, все писали, нарушений процедуры тестирования не было зафиксировано, телефонами не пользовались, процедура прошла на высоком уровне».

Результаты тестирования, по словам Елены Остапенко, будут известны через две недели.

Сертификация учителей - это пилотный проект, пока добровольный и рассчитан на учителей начальных классов. Его цель - отметить педагогов, имеющих высший уровень мастерства, и в итоге повысить их зарплаты на 20%. Эти деньги будут выплачивать из государственного бюджета. Всего проверяют знания и навыки в этом году в тысячи учителей по Украине. Больше всего педагогов зарегистрировались на сертификацию этого года из Днепропетровской области, а наименьшее - из Луганской.