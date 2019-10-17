На Сумщине спасатели дважды ликвидировали пожары авто 31 октября в 13:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании грузовика «ГАЗ» по ул. Садовая в с. Привокзальное Ямпольского района.

О пожаре сообщил владелец, который заводя автомобиль увидел дым и пламя из-под панели приборов. На место происшествия был направлен дежурный караул 10-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит кабина машины, затрудняло тушение наличие газо-баллонного оборудования, что в любой момент могло привести к взрыву. Поскольку автомобиль стоял на территории домовладения, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и две хозяйственные постройки.

В 14:18 возгорание локализовали, а в 14:29 - потратив на тушение более 2 т воды, полностью ликвидировали.

На следующий день в 3:38 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании легкового «Шевроле» по ул. Воронежская в г. Шостка. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в результате разгерметизации топливной системы, произошло возгорание в моторном отсеке. В 3:46 пожар был локализован, а в 3:56 - полностью ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 13 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.