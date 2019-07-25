На Сумщине под колесами поезда погибла женщина (обновлено)

Женщина 1988 г.р. переходила железнодорожные пути, когда навстречу друг другу по разным путям ехали два поезда. Один проехал, она вышла из-за его последнего вагона и попала под колеса встречного, пишет sumy.today.
Сейчас открыто уголовное производство, выясняются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
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