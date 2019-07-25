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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53432

На Сумщине под колесами поезда погибла женщина (обновлено)

Трагедия произошла сегодня, 1 ноября, около 8 утра на станции Кириковка в Великописаревском районе.

СТС

Женщина 1988 г.р. переходила железнодорожные пути, когда навстречу друг другу по разным путям ехали два поезда. Один проехал, она вышла из-за его последнего вагона и попала под колеса встречного, пишет sumy.today.

Сейчас открыто уголовное производство, выясняются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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