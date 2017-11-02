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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:08284

В Сумах представители нацменьшинств высадят аллею

3 ноября состоится акция «Зеленый город» - высадка аллеи представителями национальных меньшинств, проживающих в Сумах.

Акция инициирована благотворительной организацией «Хесед Хаим», к ней с саженцами, инвентарем и хорошим настроением могут присоединиться все желающие.

Контактное лицо: Татьяна Мирская, тел.: (050) 1340271.

Место проведения - сквер «Дружба».

Начало - 13:00.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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