В Конотопе дали 13 лет убийце, задушившему собутыльника за отказ угостить сигаретой

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение стосовно37-летнего конотопчанина, который лишил жизни малознакомого мужчину.
«Трагедия произошла 10 марта 2019 года около 18.30 в г. Конотоп. Двое ранее незнакомых между собой мужчин на территории продуктового рынка пили пиво. Младший попросил у старшего сигарету, тот не захотел его угощать. Отказ разозлил обвиняемого, он сначала несколько раз ударил оппонента, а потом повалил на землю и с большой силой сдавил левым предплечьем его шею. 53-летний мужчина скончался на месте происшествия от механической асфиксии», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.
Несколько часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы установить личность злоумышленника и задержать его в порядке ст. 208 УПК Украины. Приговор он ждал в СИЗО.
Решением Конотопского горрайонного суда от 31 октября 2019 года обвиняемый признан виновным по п. 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК Украины и осужден к 13 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
К 9 годам и 11 месяцам лишения свободы осужден мужчина, забивший до смерти свою мать....
Пожизненное лишение свободы грозит мужчине, который сначала лишил жизни своего товарища, а потом пытался скрыть свое преступление....
Конфликт между двумя нетрезвыми товарищами закончился плачевно: один находится с ножевым ранением в больнице, а другой - дает объяснение в...
Дело в отношении уже осужденного к пожизненному лишению свободы мужчину рассматривает суд присяжных....
Работники Лебединского отделения полиции начали досудебное следствие по факту смерти мужчины, скончавшегося в результате полученных от соседа побоев....