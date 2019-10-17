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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06128

В Конотопе дали 13 лет убийце, задушившему собутыльника за отказ угостить сигаретой

13 лет за решеткой проведет конотопчанин, который за отказ угостить его сигаретой лишил жизни малознакомого мужчину.

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение стосовно37-летнего конотопчанина, который лишил жизни малознакомого мужчину.

«Трагедия произошла 10 марта 2019 года около 18.30 в г. Конотоп. Двое ранее незнакомых между собой мужчин на территории продуктового рынка пили пиво. Младший попросил у старшего сигарету, тот не захотел его угощать. Отказ разозлил обвиняемого, он сначала несколько раз ударил оппонента, а потом повалил на землю и с большой силой сдавил левым предплечьем его шею. 53-летний мужчина скончался на месте происшествия от механической асфиксии», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

Несколько часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы установить личность злоумышленника и задержать его в порядке ст. 208 УПК Украины. Приговор он ждал в СИЗО.

Решением Конотопского горрайонного суда от 31 октября 2019 года обвиняемый признан виновным по п. 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК Украины и осужден к 13 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотоп Приговор суда Убийство

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