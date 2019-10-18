На Сумщины спасатели тушили возгорание 1,5 га сухой растительности

О пожаре сообщили случайные прохожие. По прибытию было установлено, что горят остатки сухой растительности на открытой территории, а площадь пройденная огнем составляет до 1,5 га. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, расположенного на расстоянии 2 км от очага горения.
В 13:10 возгорание локализовали, а в 15:48 - потратив на тушение до 45 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Чаплеевка, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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