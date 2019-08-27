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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах проверили 12 точек фаст-фуда: грязь, копоть, ржавчина

В течение 2019 года управлением безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было проведено двенадцать внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) субъектов хозяйствования, осуществляющих изготовление и реализацию шаурмы (общепит).

Во время инспектирования было выявлено ряд нарушений: вытяжные шкафы и их элементы, находящиеся над рабочей поверхностью с наслоением грязи, копоти, устаревшего жира; поверхности потолков закопчены, с обдиркой краски, частицы которой свисали над рабочей поверхностью; пол в производственных помещениях, где осуществляется изготовление шаурмы грязный, под столами и у них наличие грязного жира, остатков пищевых продуктов; оборудование со значительным накоплением копоти и жира; холодильные и морозильные камеры загрязнены, полки с отслоением краски и ржавчиной; отсутствуют доказательства борьбы с вредителями и грызунами; несоблюдение персоналом санитарно-гигиенических требований и др.

Субъекты хозяйствования осуществляли производство и реализацию пищевых продуктов, не соблюдая гигиенических требований по обращению с пищевыми продуктами, несмотря на то, что в дальнейшем пищевые продукты попадали на столы потребителей.

Инспекторами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области составлены предписания по устранению нарушений, выявленных при осуществлении мероприятия государственного надзора (контроля) и протоколы о нарушении Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов», за что предусмотрена ответственность согласно п.1 ч.1 ст 65 Закона «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных». Руководствуясь этим пунктом, главным государственным ветеринарным инспектором Сумской области было вынесено четыре постановления о наложении штрафа в отношении субъектов хозяйствования на общую сумму 100 152 грн.

При повторной проверке на выполнение предписаний инспекторами было зафиксировано полное устранение субъектами хозяйствования всех указанных в предписаниях несоответствий, выявленных при предыдущих проверках.

Уважаемые потребители, Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области отмечает, что в первую очередь покупая шаурму, обращайте внимание на чистоту заведения, повара, который готовит вам блюдо - опрятной ли является его рабочая одежда, есть ли головной убор, работает ли он в переменных перчатках. Также нужно обратить внимание есть ли в киоске проточная вода, холодильное оборудование, сообщает сайт ведомства.

Право Госпродпотребслужба Фаст-фуд Шаурма

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