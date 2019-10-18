На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание на поле с кукурузой 31 октября в 13:31 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности в поле вблизи с. Николаевка Терновская Белопольского района.

О пожаре сообщили работники местного агропредприятия, которые увидели дым на поле.

По прибытию было установлено, что горит кукуруза на поле, а площадь пройденная огнем составляет до 5 га. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, расположенной на расстоянии 2 км от очага горения.

В 14:30 возгорание локализовали, а в 17:30 - потратив на тушение до 12 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.