На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание на поле с кукурузой

О пожаре сообщили работники местного агропредприятия, которые увидели дым на поле.
По прибытию было установлено, что горит кукуруза на поле, а площадь пройденная огнем составляет до 5 га. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, расположенной на расстоянии 2 км от очага горения.
В 14:30 возгорание локализовали, а в 17:30 - потратив на тушение до 12 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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