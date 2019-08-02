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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:09396

В Сумах на территории школы обустроили незаконные торговые места

На территории школы № 12 и гимназии № 1, которые делят одно здание на ул. Засумской, продолжается захват земли.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала директор школы № 12 Ирина Губская.

«Летом била тревогу относительно достройки-перестройки по ул. Шевченко, 18 во дворе школы и гимназии. Так как договор аренды земельного участка по этому адресу не продлен, суд предприниматель проиграл, мэр обещал снести самовольно нагороженную халабудку (по-другому это сооружение вряд ли можно назвать). До этого времени обещания остаются обещаниями! А халабудку решили «облагородить». Вставили окошка и двери для торговых точек и начали утепление. А выход этих «точек» на нашу единственную дорожку, которая ведет во двор школы и закреплена за учебным заведением!

Уважаемый господин городской голова Александр Лысенко, я правильно понимаю: вы дали разрешение закрыть школу и гимназию? Ведь доступ во двор машинам с продуктами питания, скорой, пожарной, другому транспорту будет закрыт! А школа без доступа к ней существовать не может! (О незаконности этой самовольной постройки уже писала). Кто дал на такие действия предпринимателю разрешение? Почему нарушаются безопасные условия организации образовательного процесса в учебных заведениях, а значит и права детей? Владельца не найдут? А за чей счет продолжаются работы? Если господин Довбня как руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля до сих пор этого не замечает, хотя родительская общественность обращалась к нему, оставляем за собой право обратиться в ГАСК Украины и в правоохранительные органы», - написала она.

Ее поддержал глава родительского комитета школы Александр Степаненко, также обратившийся к мэру:

«Уважаемый Александр Николаевич, как получается, что вы на все Сумы говорите –«Дети это главное, застройка незаконна» и даже даете распоряжение на камеру снести незаконную застройку, а по факту в течение уже четырех месяцев постепенно халабудка растет. ГАСК не находит застройщика, в течение четырех месяцев ведет проверку, на запросы родителей отвечают просто «с анонимами не общаемся и не отвечаем на их запросы», хотя письма с такими ответами доходят до адресата. Вам не кажется это странным? У вас не возникает вопросов?

Если это ваш проект, просто перестаньте обманывать людей, если это проект ваших подчиненных, то увольняйте их, иначе это все равно ваш проект. Если взяли деньги за проект и неудобно отказать, просто верните их, и сделайте то, что должен сделать МЭР города».

На этом Александр Лысенко ответил кратко: «Не торопитесь с выводами, не думайте, что мне все равно, ждите результат, пока все».

Право Незаконная стройка Школа № 12

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