Госэкоинспекция повторно исследовала пробы воды из Сейма

Пробы отбирались 29 октября в районе сел Озаричи и Жолдаки Конотопского района.
По результатам гидрохимических исследований установлено, что качество воды в отобранных пробах, в целом, соответствует установленным предельно допустимым концентрациям (далее - ПДК) для водоемов рыбохозяйственного использования.
В частности, содержание растворенного кислорода в воде составляет 10,1 - 12 МГО / дм3 при ПДК - не менее 6 МГО / дм3, а уровень химического потребления кислорода составляет 26,6 - 47,4 МГО / дм3 при ПДК - 50 МГО / дм3.
Кроме того, содержание железа, сульфатов, ортофосфатов, хлоридов, нитратов, нитритов, аммония, сухого остатка и взвешенных веществ значительно ниже установленных ПДК.
Сейчас продолжаются исследования уровня биологического потребления кислорода, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним: две недели назад местные жители сообщали о массовом море рыбы.
Государственная экологическая инспекция в Сумской области подвела итоги проверки исполнения делегированных полномочий Сумской городским советом и его исполнительными органами в...
30 октября работниками отдела естественно-заповедного фонда, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции в Сумской области совместно с представителями Государственной...
Государственной экологической инспекцией в Сумской области с АО «Укргаздобыча» взыскано полную сумму ущерба, нанесенного окружающей среде в результате загрязнения земель...
Сумской окружной административный суд оставил исковое заявление Государственной экологической инспекции в Сумской области к государственному предприятию «Поповский экспериментальный завод» без...
Госэкоинспекция в Сумской области информирует о результатах анализа проб воды, отобранных в р. Сейм....