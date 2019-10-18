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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12321

Госэкоинспекция повторно исследовала пробы воды из Сейма

Отделом инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции в Сумской области повторно отобраны и уже проанализированы пробы воды из р.Сейм.

Пробы отбирались 29 октября в районе сел Озаричи и Жолдаки Конотопского района.

По результатам гидрохимических исследований установлено, что качество воды в отобранных пробах, в целом, соответствует установленным предельно допустимым концентрациям (далее - ПДК) для водоемов рыбохозяйственного использования.

В частности, содержание растворенного кислорода в воде составляет 10,1 - 12 МГО / дм3 при ПДК - не менее 6 МГО / дм3, а уровень химического потребления кислорода составляет 26,6 - 47,4 МГО / дм3 при ПДК - 50 МГО / дм3.

Кроме того, содержание железа, сульфатов, ортофосфатов, хлоридов, нитратов, нитритов, аммония, сухого остатка и взвешенных веществ значительно ниже установленных ПДК.

Сейчас продолжаются исследования уровня биологического потребления кислорода, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним: две недели назад местные жители сообщали о массовом море рыбы.

Общество Госэкоинспекция Загрязнение воды Сейм

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