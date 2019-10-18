Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10107

В шосткинской школе оборудуют медиа-студию

Эксперты конкурса Youth Medialab отобрали учебное заведение Сумщины, где в течение года создадут современную медиастудию.

Среди 500 школ и учреждений внешкольного образования эксперты конкурса «Youth MediaLab 2019-2020» отобрали 20 финалистов, среди которых и Шосткинский УВК «Специализированная школа I-III ступеней - лицей». Эти учреждения будут оборудованы современными медиа-студиями, где ученики смогут создавать более качественные материалы для своих редакций.

По условиям программы учреждения-финалисты получат комплекты современных медиа-студий. А в течение 2019-2020 учебного года учителя и редакции пройдут специальное обучение, в ходе которого им расскажут, как правильно пользоваться оборудованием и для каких задач его можно использовать.

Общество Конкурс Медиа Образование Школа Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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