В Сумах спасатели оказали помощь девочке, которая сама не могла открыть дверь 31 октября в 19:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Харьковская в г. Сумі.

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова, спасатели при помощи выдвижной лестницы попали в квартиру, которая находилась на 2-м этаже многоэтажного жилого дома. Специалисты службы спасения открыли двери и передали девочку матери.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.