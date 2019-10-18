Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:05266

В Сумах спасатели оказали помощь девочке, которая сама не могла открыть дверь

31 октября в 19:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Харьковская в г. Сумі.

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова, спасатели при помощи выдвижной лестницы попали в квартиру, которая находилась на 2-м этаже многоэтажного жилого дома. Специалисты службы спасения открыли двери и передали девочку матери.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели

По тематике

29.10.2019 14:51

В Кролевце спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрыт в квартире

28 октября в 13:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по проспекту Мира в г. Кролевец....

24.10.2019 09:07

Рятувальники закликають сумчан дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті

Основною причиною загорянь в житловому секторі є порушення правил пожежної безпеки в побуті, а саме неправильне влаштування нагрівальних печей та...

23.10.2019 10:08

Рятувальники Сумщини застерігають: пожежі в екосистемах – небезпечні

З настанням осені громадяни активно взялися до впорядкування присадибних ділянок, спалювання сухої рослинності та сміття біля своїх помешкань....

В Сумах «тушили» гостиницу (видео)
21.10.2019 08:27

В Сумах «тушили» гостиницу (видео)

В Сумах спасатели совместно с персоналом отеля отработали алгоритм действий на случай возникновения пожара....

18.10.2019 10:41

В Сумах спасатели помогли женщине и двум детям, которые оказались закрытыми в собственной квартире

17 октября в 20:11 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по адресу: г. Сумы, ул....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
Замначальника Шосткинского отдела полиции назначен разведчик
Сегодня 15:34
В шосткинской школе оборудуют медиа-студию
Сегодня 15:10
В Сумах проверили 12 точек фаст-фуда: грязь, копоть, ржавчина
Сегодня 14:29
В Тростянце - новый начальник полиции
Сегодня 14:26
В Сумах открыли выставку фото из Иловайска под открытом небом
Сегодня 14:23
В доме в центре Шостки вспыхнула щитовая
Сегодня 14:03
На Сумщины спасатели тушили возгорание 1,5 га сухой растительности
Сегодня 13:49
По делу несовершеннолетнего сумчанина, обвиняемого в изнасиловании, слушали главного свидетеля
Сегодня 13:39
Девушку, которую подозревают в покушении на жизнь двух сумчан, посадят в психушку 1
Сегодня 13:34
На Сумщине поймали нелегальных лесорубов
Сегодня 13:25
Суд вернул Сумской громаде 36 кв. м земли в центре города
Сегодня 13:14
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.