В Сумах спасатели оказали помощь девочке, которая сама не могла открыть дверь

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место вызова, спасатели при помощи выдвижной лестницы попали в квартиру, которая находилась на 2-м этаже многоэтажного жилого дома. Специалисты службы спасения открыли двери и передали девочку матери.
Всего для оказания помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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