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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14357

Суд вернул Сумской громаде 36 кв. м земли в центре города

В суд обратился истец - Сумской городской совет о расторжении договора аренды с ответчиком - ФЛП Ф.

По состоянию на 15 октября 2019 года от ответчика в адрес суда не поступало отзыва и письменных возражений относительно исковых требований истца.

Рассмотрев материалы, всесторонне и полно выяснив фактические обстоятельства, судом установлено: между сторонами были заключены договор, на основании решения Сумского городского совета от 25.03.2009 года № 2485-МР «О предоставлении в аренду, продление срока пользования земельными участками предприятиям, учреждениям, организациям и предпринимателям» и от 24.06.2009 года № 2763-МР «Об утверждении размеров процентов от денежной оценки земли, применяемых для вычисления арендной платы за пользование земельными участками на территории г. Сумы», был заключен договор аренды земельных участков, находящихся по адресу: г. Сумы, площадь Покровская (Красная площадь) и сквер (ул. Кузнечная).

После окончания срока действия договора арендатор имел преимущественное право на возобновление договора. В этом случае он должен был уведомить арендодателя о желании по его продлению не позднее, чем за два месяца до его окончания.

Как отмечает истец, на момент обращения с исковым заявлением в суд, никаких сообщений ответчика о намерениях продолжить действие договора не поступало.

Таким образом, договор аренды земельных участков по адресам: площадь Покровская (Красная площадь) и сквер (ул. Кузнечная) в городе Сумы от 15.12.2009 года, заключенный между Сумской городским советом и ФЛП Ф., общей площадью 36 кв. м, является прекращенным.

Суд решил иск удовлетворить, сообщает пресс-служба Хозяйственного суда Сумщины.

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