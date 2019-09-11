Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:05334

Сумчан приглашают проверить зрение с целью своевременного выявления глаукомы или других патологий глаза

КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает сумчан по случаю Дня офтальмолога проверить остроту зрения и измерить внутриглазное давление.

Обследоваться можно в обоих поликлинических отделениях без предварительной записи, в порядке «живой очереди».

Желающих пройти диагностику ждут 11 ноября с 8:00 до 15:00 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (каб. № 12, 16, 18) и ул. Привокзальная, 31 (каб. № 10).

Медики подчеркивают: в мире насчитывается более 80 млн больных глаукомой (тяжелое заболевание глаза, которое при позднем выявлении и без адекватного лечения приводит к неминуемой слепоте и инвалидности). Ежегодно в Украине регистрируется примерно 4,5 тыс. первичных инвалидов вследствие заболеваний глаз.

Горожан призывают быть заботливыми к своему здоровью и своевременно обследовать зрение.

Общество Здравоохранение Зрение

По тематике

29.10.2019 08:47

Завтра у Сумах пройде Форум, присвячений Міжнародному тижню обізнаності про бульозний епідермоліз

Мета Форуму - поінформувати про особливості захворювання. Це рідкісна хвороба, коли ранити можна найменшим дотиком....

Врач с Сумщины стал врачом года в Украине
24.10.2019 14:04

Врач с Сумщины стал врачом года в Украине

Руководитель Белопольского центра первичной медико-санитарной помощи получил всеукраинскую награду....

В Сумах отметят День уролога
20.09.2019 12:57

В Сумах отметят День уролога

Сумской городской урологический центр приглашает отпраздновать Международный день уролога....

13.09.2019 14:09

Первичную медпомощь на Сумщине предоставляют уже 47 медицинских учреждений

По информации областного управления здравоохранения на Сумщине 680 врачей из 47 учреждений первичной медицинской помощи зарегистрированы в системе eHealth....

На Сумщине люди лечатся в бараках вместо недостроенной райбольницы
11.09.2019 14:24

На Сумщине люди лечатся в бараках вместо недостроенной райбольницы

Сегодня, 11 сентября, временно исполняющая обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик совершила рабочую поездку в Великописаревскую ОТГ....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
Сумской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Украины
Сегодня 11:53
Фото сумської військової отримало приз у конкурсі «Захисник України»
Сегодня 11:47
В Шостке прошел волейбольный турнир памяти тренера Виктора Волкова
Сегодня 11:22
В Сумах собирают деньги на операцию капитану БК «СумДУ»
Сегодня 10:57
В Сумах будут решать, кто будет судить прокурора
Сегодня 10:40
В Сумах разыграли чемпионат области по каратэ
Сегодня 10:20
Сумчан приглашают проверить зрение с целью своевременного выявления глаукомы или других патологий глаза
Сегодня 10:05
Сумчанам снова отключат воду
Сегодня 09:56
В Сумах хотят потратить почти 100 млн грн на троллейбусы и автобусы
Сегодня 09:39
В Сумах стартовал футзальный сезон
Сегодня 09:33
Бывший главный архитектор Сум требует демонтировать памятник Ярославу Мудрому
Сегодня 09:04
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.