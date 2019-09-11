Сумчан приглашают проверить зрение с целью своевременного выявления глаукомы или других патологий глаза

Обследоваться можно в обоих поликлинических отделениях без предварительной записи, в порядке «живой очереди».
Желающих пройти диагностику ждут 11 ноября с 8:00 до 15:00 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (каб. № 12, 16, 18) и ул. Привокзальная, 31 (каб. № 10).
Медики подчеркивают: в мире насчитывается более 80 млн больных глаукомой (тяжелое заболевание глаза, которое при позднем выявлении и без адекватного лечения приводит к неминуемой слепоте и инвалидности). Ежегодно в Украине регистрируется примерно 4,5 тыс. первичных инвалидов вследствие заболеваний глаз.
Горожан призывают быть заботливыми к своему здоровью и своевременно обследовать зрение.
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