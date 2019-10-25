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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:37123

Сумчан приглашают проверить зрение с целью своевременного выявления глаукомы или других патологий глаза

КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает сумчан по случаю Дня офтальмолога проверить остроту зрения и измерить внутриглазное давление.

Обследоваться можно в обоих поликлинических отделениях без предварительной записи, в порядке «живой очереди».

Желающих пройти диагностику ждут 11 ноября с 8:00 до 15:00 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (каб. № 12, 16, 18) и ул. Привокзальная, 31 (каб. № 10).

Медики подчеркивают: в мире насчитывается более 80 млн больных глаукомой (тяжелое заболевание глаза, которое при позднем выявлении и без адекватного лечения приводит к неминуемой слепоте и инвалидности). Ежегодно в Украине регистрируется примерно 4,5 тыс. первичных инвалидов вследствие заболеваний глаз.

Горожан призывают быть заботливыми к своему здоровью и своевременно обследовать зрение.

Общество Зрение

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04.11.2019 10:05

Сумчан приглашают проверить зрение с целью своевременного выявления глаукомы или других патологий глаза

КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает сумчан по случаю Дня офтальмолога проверить остроту зрения и измерить внутриглазное давление....

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