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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25212

На Сумщине поймали нелегальных лесорубов

В течение минувших суток на территории Белопольского и Лебединского районов работники полиции обнаружили нарушителей природоохранного законодательства, которые осуществили незаконную вырубку 116 деревьев клена и ивы.

Днем 31 октября на автомобильной дороге «Белополье - Павловка» работники сектора реагирования патрульной полиции Белопольского отделения полиции остановили мотоблок с прицепом под управлением 34-летнего жителя райцентра, который перевозил три кубометра древесины. В ходе проверки установлено, что деревья в количестве 19-ти стволов ивы красной он самовольно заготовил в лесополосе вдоль дороги и перевозил домой. Сумма нанесенного окружающей среде ущерба составляет 25000 гривен. Полиция изъяла у злоумышленника древесину и мотоблок с прицепом.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение насаждений деревьев на территории области, работники сектора реагирования патрульной полиции Лебединского отделения полиции обнаружили незаконную вырубку 97 деревьев клена на территории села Буровка Боровенковского сельсовета. На месте происшествия находились и два «лесоруба», одному из которых 51 год, а другому 44 года. Оба жители соседнего села. У злоумышленников полиция изъяла бензопилу, автомобиль и древесину. Сейчас причиненные ими убытки устанавливаются.

По данным фактам правоохранители открыли уголовные производства по ст. 246 «Незаконная порубка леса» Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, что согласно ст. 246 Уголовного кодекса Украины, незаконная порубка деревьев и кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, причинившее существенный вред, а также совершение таких действий в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда, или в других особо охраняемых лесах наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого, сообщает полиция Сумщины.

Право Вырубка деревьев

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