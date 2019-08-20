Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:343001

Девушку, которую подозревают в покушении на жизнь двух сумчан, посадят в психушку

Сегодня, 1 ноября, суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи девушке, которую подозревают в совершении стрельбы по переулку Терезова в г. Сумы.

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство.

Напоминаем: происшествие случилось 10 июля 2019 года. Девушку подозревают в совершении выстрелов, с целью убийства, в мужчину и его дочь. Пострадавшие получили ранения, однако своевременно среагировали, уклоняясь от выстрелов, тем самым спасли свою жизнь. Девушке сообщено о подозрении в совершении оконченного покушения на убийство двух лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины), сообщает Заречный райсуд Сум.

Кроме того, в организации покушения подозревают сына потерпевшего предпринимателя. Он находится под стражей.

Право Покушение на убийство

Комментарии

Сумчанка
Сумчанк@
Сегодня 15:06

в психушку не садят, в нее помещают.

По тематике

В Сумах девушку, стрелявшую в предпринимателя и его дочь, могут посадить в психушку
Вчера 15:09

В Сумах девушку, стрелявшую в предпринимателя и его дочь, могут посадить в психушку

Суд будет рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи...

20.09.2019 14:17

Подозреваемого в организации покушения на убийство своего отца и сводной дочери оставили под стражей

Соответствующее решение приняла коллегия судей Сумского апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи Ковпаковского районного суда г....

12.09.2019 11:28

В Сумах дали 12 лет за нападение на таксиста и угон авто

К 12 годам лишения свободы осужден 20-летний мужчина, ранивший таксиста ножом и завладевший его автомобилем....

19-летнюю девушку, которую подозревают в покушении на убийство сумского предпринимателя и его дочери, оставили под стражей
03.09.2019 17:17

19-летнюю девушку, которую подозревают в покушении на убийство сумского предпринимателя и его дочери, оставили под стражей

Такое решение приняла коллегия судей Сумского апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи Ковпаковского районного суда г....

20.08.2019 14:55

На Сумщине ревнивец взял в заложники бывшую жену и чуть не убил соперника

В с. Хухра Ахтырского района мужчина пришел в дом соперника ночью, прихватив с собой ножи....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
Замначальника Шосткинского отдела полиции назначен разведчик
Сегодня 15:34
В шосткинской школе оборудуют медиа-студию
Сегодня 15:10
В Сумах проверили 12 точек фаст-фуда: грязь, копоть, ржавчина
Сегодня 14:29
В Тростянце - новый начальник полиции
Сегодня 14:26
В Сумах открыли выставку фото из Иловайска под открытом небом
Сегодня 14:23
В доме в центре Шостки вспыхнула щитовая
Сегодня 14:03
На Сумщины спасатели тушили возгорание 1,5 га сухой растительности
Сегодня 13:49
По делу несовершеннолетнего сумчанина, обвиняемого в изнасиловании, слушали главного свидетеля
Сегодня 13:39
Девушку, которую подозревают в покушении на жизнь двух сумчан, посадят в психушку 1
Сегодня 13:34
На Сумщине поймали нелегальных лесорубов
Сегодня 13:25
Суд вернул Сумской громаде 36 кв. м земли в центре города
Сегодня 13:14
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.