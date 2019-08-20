Девушку, которую подозревают в покушении на жизнь двух сумчан, посадят в психушку Сегодня, 1 ноября, суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи девушке, которую подозревают в совершении стрельбы по переулку Терезова в г. Сумы.

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство.

Напоминаем: происшествие случилось 10 июля 2019 года. Девушку подозревают в совершении выстрелов, с целью убийства, в мужчину и его дочь. Пострадавшие получили ранения, однако своевременно среагировали, уклоняясь от выстрелов, тем самым спасли свою жизнь. Девушке сообщено о подозрении в совершении оконченного покушения на убийство двух лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины), сообщает Заречный райсуд Сум.

Кроме того, в организации покушения подозревают сына потерпевшего предпринимателя. Он находится под стражей.