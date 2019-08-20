Девушку, которую подозревают в покушении на жизнь двух сумчан, посадят в психушку

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство.
Напоминаем: происшествие случилось 10 июля 2019 года. Девушку подозревают в совершении выстрелов, с целью убийства, в мужчину и его дочь. Пострадавшие получили ранения, однако своевременно среагировали, уклоняясь от выстрелов, тем самым спасли свою жизнь. Девушке сообщено о подозрении в совершении оконченного покушения на убийство двух лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины), сообщает Заречный райсуд Сум.
Кроме того, в организации покушения подозревают сына потерпевшего предпринимателя. Он находится под стражей.
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в психушку не садят, в нее помещают.