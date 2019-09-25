По делу несовершеннолетнего сумчанина, обвиняемого в изнасиловании, слушали главного свидетеля Сегодня, 1 ноября, в Заречном райсуде Сум состоялось очередное заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего Владислава Кривошея в изнасиловании 23-летней женщины.

Заседание проходило в закрытом режиме. Сегодня суд слушал свидетеля, который является самым важным для потерпевшей стороны. Именно он в ночь происшествия вызвал пострадавшей скорую. Во время допроса он подтвердил свои показания, которые давал во время досудебного расследования. Кроме этого, сегодня суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца. Против такой меры пресечения не возражал и сам обвиняемый. Следующее заседание назначили на 29 ноября. Тогда запланирован допрос других свидетелей, пишет sumy.today.

Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.