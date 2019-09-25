По делу несовершеннолетнего сумчанина, обвиняемого в изнасиловании, слушали главного свидетеля

Заседание проходило в закрытом режиме. Сегодня суд слушал свидетеля, который является самым важным для потерпевшей стороны. Именно он в ночь происшествия вызвал пострадавшей скорую. Во время допроса он подтвердил свои показания, которые давал во время досудебного расследования. Кроме этого, сегодня суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца. Против такой меры пресечения не возражал и сам обвиняемый. Следующее заседание назначили на 29 ноября. Тогда запланирован допрос других свидетелей, пишет sumy.today.
Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.
В Сумской апелляционный суд поступило представление главы Ковпаковского районного суда г. Сумы направлении о на рассмотрении в другой суд уголовного...
За изнасилование несовершеннолетней знакомой 21-летний житель Сумщины проведет за решеткой 7 лет....
В Сумах будут судить 25-летнего молодого человека по обвинению в изнасиловании и других дерзких преступлениях....
Сегодня, 10 октября, в Заречном райсуде Сум состоялось очередное судебное заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего Владислава Кривошея в изнасиловании...
Рассмотрение дела по несовершеннолетнему сумчанину, обвиняемому в изнасиловании, снова отложили....