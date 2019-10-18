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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00162

Сумчанам розкажуть, як жити без сміття

Сумчан запрошують на розповідь «Без сміття: як зменшити кількість відходів вдома».

Книгарня «Є» запрошує на розповідь еко-активістки Анни Кайнової «Без сміття: як зменшити кількість відходів вдома», що відбудеться 11 листопада. Початок – о 18:30.

Наскільки реально зменшити кількість відходів вдома? Від яких неекологічних речей варто відмовитися? Що можна використовувати повторно? Як правильно утилізувати сміття? Відповіді на ці та інші питання допоможе знайти Анна Кайнова.  

Анна Кайнова — еко-активістка. Із початку 2018 року реалізувала 17 проектів в 11 країнах світу на тему відповідального споживання. Настільки eco-conscious, що це стало її іміджем.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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