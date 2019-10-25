Сьогодні сумчанам розкажуть, як жити без сміття Сумчан запрошують на розповідь «Без сміття: як зменшити кількість відходів вдома».

Книгарня «Є» запрошує на розповідь еко-активістки Анни Кайнової «Без сміття: як зменшити кількість відходів вдома», що відбудеться 11 листопада. Початок – о 18:30.

Наскільки реально зменшити кількість відходів вдома? Від яких неекологічних речей варто відмовитися? Що можна використовувати повторно? Як правильно утилізувати сміття? Відповіді на ці та інші питання допоможе знайти Анна Кайнова.

Анна Кайнова — еко-активістка. Із початку 2018 року реалізувала 17 проектів в 11 країнах світу на тему відповідального споживання. Настільки eco-conscious, що це стало її іміджем.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.