В доме в центре Шостки вспыхнула щитовая Сегодня, 1 ноября, около 9.25, произошел пожар по ул. Знаменской, 5 в Шостке.

На четвертом этаже загорелась щитовая. Многие из жильцов, находившиеся дома, спешно покинули квартиры. Среди них и известный видеоблогер Ярослав Гула, которого многие помнят по проекту «Украина без денег».

«Выхожу на лестничную площадку, а там на меня дым валит и огонь», – рассказывает он. Времени на раздумья не было – Ярослав взял кошку, документы и вышел на улицу.

К счастью, никто из жильцов не пострадал. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, пишет Шостка.инфо.