В доме в центре Шостки вспыхнула щитовая

На четвертом этаже загорелась щитовая. Многие из жильцов, находившиеся дома, спешно покинули квартиры. Среди них и известный видеоблогер Ярослав Гула, которого многие помнят по проекту «Украина без денег».
«Выхожу на лестничную площадку, а там на меня дым валит и огонь», – рассказывает он. Времени на раздумья не было – Ярослав взял кошку, документы и вышел на улицу.
К счастью, никто из жильцов не пострадал. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, пишет Шостка.инфо.
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