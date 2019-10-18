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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:03234

В доме в центре Шостки вспыхнула щитовая

Сегодня, 1 ноября, около 9.25, произошел пожар по ул. Знаменской, 5 в Шостке.

На четвертом этаже загорелась щитовая. Многие из жильцов, находившиеся дома, спешно покинули квартиры. Среди них и известный видеоблогер Ярослав Гула, которого многие помнят по проекту «Украина без денег».

«Выхожу на лестничную площадку, а там на меня дым валит и огонь», – рассказывает он. Времени на раздумья не было – Ярослав взял кошку, документы и вышел на улицу.

К счастью, никто из жильцов не пострадал. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, пишет Шостка.инфо.

Общество Пожар Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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