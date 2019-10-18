Замначальника Шосткинского отдела полиции назначен разведчик

Влаерий Буслов - первый слева
До недавнего времени он работал в должности старшего оперуполномоченного отдела криминальной разведки Управления стратегических расследований ГУНП области. Валерию Буслову 37 лет, женат, воспитывает 2 детей, имеет высшее образование.
Нового заместителя личному составу Шосткинского отдела полиции представил и. о. начальника криминальной полиции ГУНП области Валерий Строкач. Он охарактеризовал Валерия Буслова как профессионала своего дела и опытного офицера, у которого существенный стаж работы в оперативных подразделениях полиции Сумской области.
Начальник Шосткинского отдела полиции Сергей Забозлаев подчеркнул, что работа сектора криминальной полиции должна быть организована максимально эффективно. Поэтому пожелал новому заместителю сделать это на «отлично», пишет Шостка.инфо.
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