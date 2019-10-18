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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50108

Шосткинец попался на краже трусов

О краже нижнего белья в одном из магазинов Шостки участковым офицерам полиции сообщил неравнодушный гражданин.

Он рассказал, что стал свидетелем того, как другой посетитель в торговом зале прятал под верхнюю одежду товар.

По указанному адресу сразу прибыли правоохранители и задержали злоумышленника на «горячем».

Им оказался неоднократно судимый за кражи 42-летний житель Шостки. У него полицейские изъяли семь пар мужских трусов, которые он пытался пронести мимо кассы.

В дальнейшем подозреваемый признался правоохранителям, что часть украденного хотел оставить себе, а часть – продать, сообщает полиция Сумщины.

Право Кража

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