Шосткинец попался на краже трусов О краже нижнего белья в одном из магазинов Шостки участковым офицерам полиции сообщил неравнодушный гражданин.

Он рассказал, что стал свидетелем того, как другой посетитель в торговом зале прятал под верхнюю одежду товар.

По указанному адресу сразу прибыли правоохранители и задержали злоумышленника на «горячем».

Им оказался неоднократно судимый за кражи 42-летний житель Шостки. У него полицейские изъяли семь пар мужских трусов, которые он пытался пронести мимо кассы.

В дальнейшем подозреваемый признался правоохранителям, что часть украденного хотел оставить себе, а часть – продать, сообщает полиция Сумщины.