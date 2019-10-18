Шосткинец попался на краже трусов

Он рассказал, что стал свидетелем того, как другой посетитель в торговом зале прятал под верхнюю одежду товар.
По указанному адресу сразу прибыли правоохранители и задержали злоумышленника на «горячем».
Им оказался неоднократно судимый за кражи 42-летний житель Шостки. У него полицейские изъяли семь пар мужских трусов, которые он пытался пронести мимо кассы.
В дальнейшем подозреваемый признался правоохранителям, что часть украденного хотел оставить себе, а часть – продать, сообщает полиция Сумщины.
Мужчину, который находится в розыске полицией Киева, обнаружили сумские патрульные....
Разоблачить злоумышленника помогли неравнодушные граждане, которые, заметив подозрительного мужчину, который ходил среди могил, сообщила об этом в полицию....
Двое жителей Путивля вынесли из помещения несколько единиц техники и огнетушитель. Этого им показалось мало, поэтому они решили вернуться за...
За последние сутки в Сумской области полиция раскрыла восемь краж имущества....
13-летний тростянчанин украл спортивный велосипед, оставленный хозяином без присмотра у магазина....