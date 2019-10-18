В Сумах открыли выставку фото из Иловайска под открытом небом Сегодня, 1 ноября, в сквере Тараса Шевченко по ул. Соборной открыли выставку документальной фотографии.

Все снимки сделаны во время боев за Иловайск в 2014-м году.

Вниманию сумчан представлены работы четырех фотографов: Александра Гляделова, Максима Дондюка, Макса Левина и Маркиана Лысейко, которые были в Иловайске во время штурма и окружения.

Выставка будет работать еще два дня.