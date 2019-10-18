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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23259

В Сумах открыли выставку фото из Иловайска под открытом небом

Сегодня, 1 ноября, в сквере Тараса Шевченко по ул. Соборной открыли выставку документальной фотографии.

Фото Эрики Шпанцевой

Все снимки сделаны во время боев за Иловайск в 2014-м году.

Вниманию сумчан представлены работы четырех фотографов: Александра Гляделова, Максима Дондюка, Макса Левина и Маркиана Лысейко, которые были в Иловайске во время штурма и окружения.

Выставка будет работать еще два дня.

Общество Иловайск Фотовыставка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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