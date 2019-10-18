В Сумах открыли выставку фото из Иловайска под открытом небом

Все снимки сделаны во время боев за Иловайск в 2014-м году.
Вниманию сумчан представлены работы четырех фотографов: Александра Гляделова, Максима Дондюка, Макса Левина и Маркиана Лысейко, которые были в Иловайске во время штурма и окружения.
Выставка будет работать еще два дня.
Експозицію світлин у рамках проєкту «Криця в жіночих обладунках» відкрили у торговельно-розважальному центрі «Мануфактура»....
1-3 ноября в сквере им. Тараса Шевченко по ул. Соборной, состоится показ документальной выставки фотографий, сделанных во время боев за...
У четвер, 31 жовтня, у ТЦ «Мануфактура» пройде відкриття виставки «Криця в жіночих обладунках»....
У четвер, 31 жовтня, у ТЦ «Мануфактура» пройде відкриття виставки «Криця в жіночих обладунках»....
На следующей неделе, 1-3 ноября, в сквере им. Тараса Шевченко по ул. Соборной, состоится показ документальной выставки фотографий, сделанных во...