В Тростянце - новый начальник полиции

Дмитрий Игоревич - тростянчанин, свою правоохранительную работу начинал с должности участкового инспектора. Работал на должностях оперативного оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного Тростянецкого отделения полиции.
Поздравили нового руководителя с назначением Олег Сипко - глава райгосадминистрации Юрий, Заяц - заместитель городского головы, Андрей Корж - глава районного совета, Руслан Кладько - начальник Ахтырского городского отдела полиции, Оксана Шаповал - руководитель Тростянецкого отделения прокуратуры, Оксана Линник - судья Тростянецкого районного суда и другие должностные лица.
Новому начальнику Тростянецкого отделения полиции коллеги и руководство пожелали в своих работе опираться на опыт ветеранской организации правоохранителей, которая на Тростянетчине является действенной и мощной, а также наладить сотрудничество с населением. Дмитрий Игоревич пообещал оправдать доверие и работать ради безопасности граждан, снижение уровня преступности на Тростянетчины.
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