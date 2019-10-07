В Тростянце - новый начальник полиции Замначальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области Владимир Бабич представил личному составу Тростянецкого отделения полиции нового руководителя - майора полиции Дмитрия Станишевского.

Дмитрий Игоревич - тростянчанин, свою правоохранительную работу начинал с должности участкового инспектора. Работал на должностях оперативного оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного Тростянецкого отделения полиции.

Поздравили нового руководителя с назначением Олег Сипко - глава райгосадминистрации Юрий, Заяц - заместитель городского головы, Андрей Корж - глава районного совета, Руслан Кладько - начальник Ахтырского городского отдела полиции, Оксана Шаповал - руководитель Тростянецкого отделения прокуратуры, Оксана Линник - судья Тростянецкого районного суда и другие должностные лица.

Новому начальнику Тростянецкого отделения полиции коллеги и руководство пожелали в своих работе опираться на опыт ветеранской организации правоохранителей, которая на Тростянетчине является действенной и мощной, а также наладить сотрудничество с населением. Дмитрий Игоревич пообещал оправдать доверие и работать ради безопасности граждан, снижение уровня преступности на Тростянетчины.