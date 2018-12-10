На Сумщине планируют закупить еще 163 комплекта оборудования для телемедицины сельских амбулаторий

Сейчас выделены средства еще для 163 амбулаторий в сельской местности.
Остаток средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности, а именно 16 млн 137 тыс. грн будет направлено на приобретение телемедицинской оборудования. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик во время совещания с депутатами областного совета, главами РГА и ОТГ.
Временно исполняющая обязанности начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Надежда Лысенко отметила, что это оборудование должно быть единого образца, чтобы амбулатории имели возможность без лишних проблем подключиться к заведениям вторичного и третичного уровня.
«Министерство здравоохранения Украины письмом от 24.01.2019 № 25.5.1-138 / 1864 рекомендовало перечень оборудования в соответствии с Примерным табелем материально-технического оснащения учреждений здравоохранения, - отметила чиновница. - Учитывая, что часть оборудования из этого перечня может быть доступна в амбулаториях, мы просим руководство медицинских учреждений предоставить информацию о необходимости в приобретении того, чего недостаточно, с целью рационального и эффективного использования бюджетных средств».
Кроме того, во время совещания депутаты областного совета внесли предложение о создании в областном управлении здравоохранения специального мобильного отдела, который бы мог консультировать сельские амбулатории об особенностях работы с этим современным медицинским оборудованием.
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