На Сумщине на молокозаводе произошла «утечка» аммиака Тактико-специальные учения по ликвидации последствий утечки аммиака провели на Сумщине.

31 октября в г. Бурынь спасатели провели учения на территории ООО «Бурынский молокозавод». По замыслу учений, в компрессорном цехе, где находился работник предприятия, произошла утечка аммиака. Обслуживающий персонал сразу сообщил о происшествии по номеру «101». До прибытия пожарно-спасательных подразделений, добровольная пожарная команда предприятия, подавала воду для осаждения аммиачной облака.

Через несколько минут на место условной чрезвычайной ситуации прибыли спасатели. После чего из цеха эвакуировали условного пострадавшего и ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации.

Всего в тактико-специальных учениях принимали участие 2 единицы техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.