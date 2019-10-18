На Сумщине на молокозаводе произошла «утечка» аммиака

31 октября в г. Бурынь спасатели провели учения на территории ООО «Бурынский молокозавод». По замыслу учений, в компрессорном цехе, где находился работник предприятия, произошла утечка аммиака. Обслуживающий персонал сразу сообщил о происшествии по номеру «101». До прибытия пожарно-спасательных подразделений, добровольная пожарная команда предприятия, подавала воду для осаждения аммиачной облака.
Через несколько минут на место условной чрезвычайной ситуации прибыли спасатели. После чего из цеха эвакуировали условного пострадавшего и ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации.
Всего в тактико-специальных учениях принимали участие 2 единицы техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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