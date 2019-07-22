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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:56218

На Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам

Сумма невыплаты заработной платы работникам социальной сферы в районах Сумщины достигла достигла 30 млн грн.

Для диалога и поиска выхода из финансового кризиса в отдельных регионах, глава Суцмского облсовета Владимир Токарь собрал вместе руководителей районов, ОТГ, финансистов, сотрудников правоохранительных органов, областных депутатов. Решали один вопрос: как не сделать заложниками ситуации медиков и педагогов.

Так, задолженность только в Недригайловском районе составляет более 2 млн грн и «тянется» с августа. По данным финансистов, если в ситуацию не вмешаться и не найти средства, до конца года задолженность только увеличится. Не лучше ситуация и в Бурынском, Великописаревском, Середина-Будском и других районах.

- Денег в областном бюджете, чтобы передать субвенцию районам, действительно нет, - сказал глава областных депутатов. - Потому что идет недовыполнение плановых показателей и сейчас бюджет Сумщины выполняется только на 95 процентов. К сожалению, сегодня сложно рассчитывать и общую сумму средств государственной субвенции, которая должны поступить до конца текущего года.

Руководители департамента финансов, областной фискальной службы, глава депутатской бюджетной комиссии называли возможные резервы наполнения местных бюджетов. Но все сошлись во мнении, что для этого, в первую очередь, инициатива должна исходить от руководителей районов и ОТГ. Это они консолидировано должны решать вопрос о выделении дополнительного собственного ресурса на обеспечение в полном объеме заработных плат. Также в эту работу должны включиться и депутаты разных уровней.

- Одной из существенных причин недовыполнения областного бюджета являются изменения в законодательстве, которые произошли в 2019 году, и поэтому в областной бюджет не поступает рентная плата за специальное использование лесных ресурсов в части древесины, заготовленной в порядке рубок главного пользования, в результате чего областной бюджет в текущем году теряет около 43 млн гривен. Также около 10 млн гривен потеряно вследствие запрета размещать средства общего фонда на депозитных счетах в банковских учреждениях. Кроме того, состояние наполнения областного бюджета зависит от экономической активности и финансовой состоятельности других местных бюджетов области, - отметил глава бюджетной комиссии областного совета Николай Березин.

Начальник главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области Алексей Мазуренко подтвердил наличие налоговых долгов местных бюджетов и об их росте по сравнению с началом года. В своих полномочиях фискальная служба проводит работу по их взысканию. Однако по отдельным должникам отсутствуют меры воздействия, поскольку они фактически уже не осуществляют деятельность и / или зарегистрированные на территории других областей.

Он подтвердил замедление платы за аренду паев, поскольку сельхозпроизводители прекратили реализацию своей продукции. В частности, как следствие, по Недригайловскому району недополучено местными бюджетами поступлений от платы за землю более 3 млн гривен. Кроме того, 50 процентов земель области используется не по назначению, самозахватываются, что уменьшает налоговые поступления в местные бюджеты в 2-3 раза.

Начальник Департамента финансов Сумской ОГА Елена Батраченко отметила, что вопрос обеспечения заработной платой медиков и педагогов неоднократно поднимался на совещаниях различных уровней, на заседаниях комиссий областного совета. Она сделала подробный анализ деятельности районов и отдельных ОТГ. Так, по ее мнению как специалиста, руководители районов-должников недостаточно занимались поисками собственных ресурсов.

Она считает, что резервами поиска средств на зарплату может быть перераспределение неиспользованного в районах собственного финансового ресурса, который запланирован был на капитальные расходы. А это не много и не мало, как пример – 6,1 млн грн только по Недригайловскому району. Есть неиспользованные средства и в некоторых сельских советах, ОТГ. Если их свести вместе и перераспределить, учителя и медики до конца года вовремя будут иметь заработную плату.

- Неприглядная картина наблюдается и в Бурынском районе. А «живые» деньги здесь есть! - говорит начальник Департамента финансов и называет цифры. - Только на 29 октября их было зафиксировано в сумме 10,885 млн гривен.

Замглавы областного совета Татьяна Головко добавила, что по известной ей информации, на текущих счетах чуть ли не в каждом из местных бюджетов есть миллионные средства, и существует тенденция к их росту.

- Руководители органов местного самоуправления и исполнительной власти должны помнить и неукоснительно выполнять требования бюджетного кодекса по выплате зарплаты работникам бюджетной сферы. Все остальные расходы должны осуществляться только после полного погашения задолженности по зарплатам.

Экономика Задолженность по зарплате Недобор

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