Сумчане отличились на чемпионате мира по армрестлингу 1 ноября в румынской Констанце завершился чемпионат мира по армрестлингу.

В первый день спортсмены соревновались на левой руке. В своих категориях сумчане завоевали две медали. Сергей Семеренко стал чемпионом мира на левой руке в весовой категории до 70 кг, Николай Педоренко - бронза до 55 кг. Владимир Касьяненко – 4-е место до 80 кг, Анатолий Сасса -6-е место, в юниорах Богдан Клименко 7-е место до 70 кг, Ростислав Литовцев – 6-е место в суб-юниорах +70 кг.

Во в торой день на правой руке у наших одна медаль: Николаq Педоренко – бронза. Анатолий Сасса – 5-й, Сергей Семеренко – 5-й, Владимир Касьяненко – 5-й, Юрий Котий – 10-й.

Подготовил спортсменов тренер Евгений Литовцев.