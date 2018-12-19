Сумчане отличились на чемпионате мира по армрестлингу

В первый день спортсмены соревновались на левой руке. В своих категориях сумчане завоевали две медали. Сергей Семеренко стал чемпионом мира на левой руке в весовой категории до 70 кг, Николай Педоренко - бронза до 55 кг. Владимир Касьяненко – 4-е место до 80 кг, Анатолий Сасса -6-е место, в юниорах Богдан Клименко 7-е место до 70 кг, Ростислав Литовцев – 6-е место в суб-юниорах +70 кг.
Во в торой день на правой руке у наших одна медаль: Николаq Педоренко – бронза. Анатолий Сасса – 5-й, Сергей Семеренко – 5-й, Владимир Касьяненко – 5-й, Юрий Котий – 10-й.
Подготовил спортсменов тренер Евгений Литовцев.
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