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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40339

В Сумах демонтируют незаконную застройку на территории школы

Вечером 1 ноября на ул. Шевченко начали демонтаж незаконно сооруженного торгового ряда на самозахваченной земле возле школы № 12 и гимназии № 1, которые расположены в одном здании.

Речь идет о пристройке к зданию по ул. Шевченко, 18, которое раньше было библиотекой школы, но в 90-х было продано городскими властями в частные руки. Летом к нему незаконно пристроили торговые ряды, в которых на этой неделе начали прорезать окна и двери и утеплять. При этом выходили они на единственный заезд, ведущий к школе.

Вечером туда прибыла полиция, первый замзамэра Сум Владимир Войтенко, директор школы №12 Ирина Губская и около десятка сумчан-родителей школьников. После спора Владимира Войтенко с владельцем застройки, который неожиданно нашелся, хотя полгода его не могли найти, демонтаж все же начали.

Право Демонтаж МАФов Незаконная стройка Школа № 12

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