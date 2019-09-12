В Сумах демонтируют незаконную застройку на территории школы

Речь идет о пристройке к зданию по ул. Шевченко, 18, которое раньше было библиотекой школы, но в 90-х было продано городскими властями в частные руки. Летом к нему незаконно пристроили торговые ряды, в которых на этой неделе начали прорезать окна и двери и утеплять. При этом выходили они на единственный заезд, ведущий к школе.
Вечером туда прибыла полиция, первый замзамэра Сум Владимир Войтенко, директор школы №12 Ирина Губская и около десятка сумчан-родителей школьников. После спора Владимира Войтенко с владельцем застройки, который неожиданно нашелся, хотя полгода его не могли найти, демонтаж все же начали.
На территории школы № 12 и гимназии № 1, которые делят одно здание на ул. Засумской, продолжается захват земли....
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