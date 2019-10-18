Госэкоинспекция привлекла к ответственности директора КП «Паркинг» за пожар на «зеленом полигоне»

На место событий оперативно выехали государственные инспекторы по охране окружающей среды, которые подтвердили указанный факт. Пожар ликвидировали работники ГСЧС.
За нарушение требований законодательства по обращению с отходами директора КП «Паркинг» Сумского городского совета, у которого на балансе находится «зеленый полигон», привлечен к ответственности по ст. 82 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Примечательно, что в то время, когда представители городской власти сетуют на сжигание гражданами опавших листьев, (хотя и справедливо), и просят усилить контроль за «мелкими» нарушителями, сами игнорируют предписания Инспекции, поскольку Сумским городским советом, его исполнительными органами и коммунальными предприятиями не производится контроль за надлежащим состоянием площадки.
Следует заметить, что указанный случай возгорания этой площадки - далеко не первый, потому что во время проверок в течение нескольких последних лет работники Инспекции систематически выявляют остатки пожарищ и золы, и иногда фиксируют горение или тления свалки. При обследовании «зеленого полигона», проведенного в рамках проверки исполнения полномочий Сумским городским советом в октябре 2019 года, установлено, что данная площадка продолжает эксплуатироваться с нарушениями требований природоохранного законодательства, а именно: на ее территории имеются остатки от горения растительных отходов, в некоторых местах имеет место размещения твердых бытовых и строительных отходов. Поэтому кроме продуктов горения органических отходов, очевидно, произошло и высвобождение значительного количества других токсичных химических соединений, которые оказывают отрицательное влияние как на здоровье человека, так и на состояние окружающей природной среды.
Кроме того, Государственной экологической инспекцией в Сумской области установлено, что проектная документация, паспорт места изъятия отходов и инструкция по эксплуатации площадке растительных остатков и опавшей листвы - отсутствуют. Изъятие ТБО, измельчение и компостирования растительных отходов не производится, отсутствует оборудование для обработки и утилизации древесных отходов, а также нет ограждения по периметру полигона и шлагбаума.
Неудивительно, что при отсутствии круглосуточной охраны и ограждения на площадку растительных отходов и опавших листьев периодически кем-то завозятся и твердые бытовые отходы и имеют место поджоги. Вероятно, пока законодательством не предусмотрено действенных механизмов влияния на ответственных лиц, а городская власть будет продолжать оправдываться отсутствием средств на надлежащее обустройство площадки растительных отходов и опавших листьев, ситуация с горением и тлением «зеленого полигона» рискует повторяться, сообщает пресс-служба ведомства.
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