Госэкоинспекция привлекла к ответственности директора КП «Паркинг» за пожар на «зеленом полигоне» 31 октября в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступила информация о масштабном возгорании на площадке растительных отходов и опавших листьев, которая расположена в г. Сумы по ул. Н.Лукаша, 75.

На место событий оперативно выехали государственные инспекторы по охране окружающей среды, которые подтвердили указанный факт. Пожар ликвидировали работники ГСЧС.

За нарушение требований законодательства по обращению с отходами директора КП «Паркинг» Сумского городского совета, у которого на балансе находится «зеленый полигон», привлечен к ответственности по ст. 82 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Примечательно, что в то время, когда представители городской власти сетуют на сжигание гражданами опавших листьев, (хотя и справедливо), и просят усилить контроль за «мелкими» нарушителями, сами игнорируют предписания Инспекции, поскольку Сумским городским советом, его исполнительными органами и коммунальными предприятиями не производится контроль за надлежащим состоянием площадки.

Следует заметить, что указанный случай возгорания этой площадки - далеко не первый, потому что во время проверок в течение нескольких последних лет работники Инспекции систематически выявляют остатки пожарищ и золы, и иногда фиксируют горение или тления свалки. При обследовании «зеленого полигона», проведенного в рамках проверки исполнения полномочий Сумским городским советом в октябре 2019 года, установлено, что данная площадка продолжает эксплуатироваться с нарушениями требований природоохранного законодательства, а именно: на ее территории имеются остатки от горения растительных отходов, в некоторых местах имеет место размещения твердых бытовых и строительных отходов. Поэтому кроме продуктов горения органических отходов, очевидно, произошло и высвобождение значительного количества других токсичных химических соединений, которые оказывают отрицательное влияние как на здоровье человека, так и на состояние окружающей природной среды.

Кроме того, Государственной экологической инспекцией в Сумской области установлено, что проектная документация, паспорт места изъятия отходов и инструкция по эксплуатации площадке растительных остатков и опавшей листвы - отсутствуют. Изъятие ТБО, измельчение и компостирования растительных отходов не производится, отсутствует оборудование для обработки и утилизации древесных отходов, а также нет ограждения по периметру полигона и шлагбаума.

Неудивительно, что при отсутствии круглосуточной охраны и ограждения на площадку растительных отходов и опавших листьев периодически кем-то завозятся и твердые бытовые отходы и имеют место поджоги. Вероятно, пока законодательством не предусмотрено действенных механизмов влияния на ответственных лиц, а городская власть будет продолжать оправдываться отсутствием средств на надлежащее обустройство площадки растительных отходов и опавших листьев, ситуация с горением и тлением «зеленого полигона» рискует повторяться, сообщает пресс-служба ведомства.