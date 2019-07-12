На Сумщине до сих пор ищут пропавшего вчера в лесу 13-летнего спортсмена

О том, что подросток пропал в лесу неподалеку от с. Реутинцы Кролевецкого района, в полицию вчера около 16:00 сообщили его родители. По их словам, парень принимал участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, но до финиша так и не дошел.
На поиски парня задействован личный состав Кролевецкого, Путильского, Глуховского, Шосткинского отделов и отделений полиции, роты полиции особого назначения, сотрудники ювенальной превенции и нацгвардейцы. Правоохранителям активно помогают жители окрестных сел. Местность разбита на квадраты, каждый из которых тщательно осматривается и прочесывается. Поисковые действия продолжаются со вчерашнего дня.
На вид подростку 13-14 лет, среднего телосложения, волосы русые, короткие. Николай был одет в черную куртку, шапку серого цвета, спортивные штаны.
Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске ребенка, сообщить об этом в Кролевецкое отделение полиции по тел. (05453) 9-53-39, 0968017295, или по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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