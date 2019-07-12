Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:24184

На Сумщине до сих пор ищут пропавшего вчера в лесу 13-летнего спортсмена

На поиски 13-летнего Николая Гавриленко задействованы личный состав нескольких территориальных подразделений полиции, роты полиции особого назначения, сотрудники ювенальной превенции, бойцы Национальной гвардии, им активно помогают местные жители.

О том, что подросток пропал в лесу неподалеку от с. Реутинцы Кролевецкого района, в полицию вчера около 16:00 сообщили его родители. По их словам, парень принимал участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, но до финиша так и не дошел.

На поиски парня задействован личный состав Кролевецкого, Путильского, Глуховского, Шосткинского отделов и отделений полиции, роты полиции особого назначения, сотрудники ювенальной превенции и нацгвардейцы. Правоохранителям активно помогают жители окрестных сел. Местность разбита на квадраты, каждый из которых тщательно осматривается и прочесывается. Поисковые действия продолжаются со вчерашнего дня.

На вид подростку 13-14 лет, среднего телосложения, волосы русые, короткие. Николай был одет в черную куртку, шапку серого цвета, спортивные штаны.

Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске ребенка, сообщить об этом в Кролевецкое отделение полиции по тел. (05453) 9-53-39, 0968017295, или по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал ребенок

По тематике

В Ромнах пропал 16-летний парень
22.10.2019 14:09

В Ромнах пропал 16-летний парень

21 октября около 22.20 16-летний Владислав Самойленко самовольно покинул общежитие по ул. Горького, 46 в г. Ромны и до настоящего...

В Шостке пропал 11-летний мальчик
05.10.2019 15:51

В Шостке пропал 11-летний мальчик

4 октября около 14:30 несовершеннолетний Юрин Александр, 11 лет, ушел из дома по ул. Свемовская г. Шостка и до настоящего...

В Ромнах пропал 15-летний школьник
02.10.2019 13:34

В Ромнах пропал 15-летний школьник

Сегодня, 2 октября, около 8:30 15-летний Владимир Хричов ушел с бульвара Московского в Ромнах неизвестном направлении и до настоящего времени...

В Белополье пропала 17-летняя девушка
02.10.2019 13:32

В Белополье пропала 17-летняя девушка

Сегодня, 2 октября, около полудня 17-летняя Мария Симакова самовольно покинула помещение Белопольской центральной районной больницы и до настоящего времени не...

На Сумщине подросток сбежал из тубдиспансера (ФОТО)
12.07.2019 14:18

На Сумщине подросток сбежал из тубдиспансера (ФОТО)

Сегодня, 12 июля, 14-летний Артур Лукаш самовольно покинул территорию Шосткинского детского противотуберкулезного санатория, и место его нахождения остается неизвестным....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
Сумчанка покорила «Олимпию»
Сегодня 09:33
На Сумщине до сих пор ищут пропавшего вчера в лесу 13-летнего спортсмена
Сегодня 09:24
Госэкоинспекция привлекла к ответственности директора КП «Паркинг» за пожар на «зеленом полигоне»
Сегодня 08:54
В Сумах демонтируют незаконную застройку на территории школы
Сегодня 08:40
Сумчане отличились на чемпионате мира по армрестлингу
Сегодня 08:10
Сумские футзалисты вылетели из кубка Украины
Вчера 20:10
В Шостке на ходу загорелся автомобиль и врезался в столб (фото)
Вчера 17:55
На Сумщине планируют закупить еще 163 комплекта оборудования для телемедицины сельских амбулаторий
Вчера 17:14
На Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
Вчера 16:56
Шосткинец попался на краже трусов
Вчера 16:50
На Сумщине на молокозаводе произошла «утечка» аммиака
Вчера 16:34
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.