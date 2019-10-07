Сумчанка покорила «Олимпию»

В соревнованиях приняла участие и сумчанка Ольга Назарова, которая стала чемпионкой Украины по версии WABBA Ukraine.
Воспитанница тренера Сергея Танчика завоевала сразу две медали. В категории «бикини +35» сумчанка стала лучшей, в категории «бикини +163 см» - второй.
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