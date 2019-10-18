В Сумах «Альянс» примет одесситов

Липоводолинский «Альянс» на стадионе «Юбилейный» будет принимать одесскую команду «Реал Фарма». Начало в 15.00.
После 18 туров «Альянс» с 38 очками в 16 играх на третьем месте, «Реал Фарма» с 13 на 8-ом (из 11-ти).
В первом круге в Одессе «Альянс» разгромил соперника 5:0.
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