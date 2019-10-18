В Сумах «Альянс» примет одесситов В воскресенье, 3 ноября, в Сумах пройдет матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» на стадионе «Юбилейный» будет принимать одесскую команду «Реал Фарма». Начало в 15.00. После 18 туров «Альянс» с 38 очками в 16 играх на третьем месте, «Реал Фарма» с 13 на 8-ом (из 11-ти). В первом круге в Одессе «Альянс» разгромил соперника 5:0.