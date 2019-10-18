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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57258

На Сумщине нашли потерявшегося в лесу 13-летнего ориентировщика

13-летнего Николая Гавриленко нашли в 10 километрах от места проведения соревнований.

О том, что подросток потерялся в лесу неподалеку от с. Реутинцы Кролевецкого района, в полицию вчера около 16:00 сообщили его родители. По их словам, парень участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, но до финиша так и не дошел. На поиски парня были задействованы личный состав Кролевецкого, Путильского, Глуховского, Шосткинского отделов и отделений полиции, роты полиции особого назначения, сотрудники ювенальной превенции и нацгвардейцы. Правоохранителям активно помогали жители окрестных сел, города Кролевец, работники аграрных предприятий, охотники и все неравнодушные.

Николая Гавриленко нашли в 10 километрах от места проведения соревнований, в Губаревщине. По информации правоохранителей, состояние здоровья у парня удовлетворительное, он возвращается домой. Николай проявил себя настоящим бойцом, смог развести костер, чтобы не замерзнуть ночью, не испугался и ждал спасения.

«От себя лично и от всего коллектива выражаю благодарность всем неравнодушным людям нашего города, сел, руководителям органов местного самоуправления, райгосадминистрации, директору Реутинского аграрного лицея Валерию Чечелю, частным предпринимателям, охотникам, работникам аграрной сферы и лесной отрасли, коллегам-полицейским. Объединившись, мы спасли парня», - прокомментировал начальник Кролевецкого отделения полиции Андрей Малюшин, пишет Сайт Кролевца.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП В Сумской области Эльвира Биганова, нашли мальчика сегодня утром охотники, которые активно помогали полиции где-то за 10 километров от леса.

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