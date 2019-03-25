В Сумах пройдет кубок по спортивной аэробике

Соревнования пройдут в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38а). Начало в 9.00. Вход свободный.
1 июня команда Сумской КДЮСШ №1 по спортивной аэробике приняла участие в открытом Всеукраинском турнире по спортивной аэробике в Вышгороде...
В Баку (Азербайджан) проходит чемпионат Европы по спортивной аэробике....
С 19 по 21 апреля в Киеве проходил Чемпионат Украины по спортивной аэробике....
Сумская команда аэробики успешно выступила на 9th International Open Competition в Португалии....
22-24 марта в Харькове проходил чемпионат Украины по спортивной аэробике среди юношей и молодежи по видам командной аэробики....