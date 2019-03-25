Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40252

В Сумах пройдет кубок по спортивной аэробике

6-7 ноября в Сумах пройдут традиционные соревнования «Sumy Aerobic Cup 2019».

Соревнования пройдут в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38а). Начало в 9.00. Вход свободный.

Спорт Спортивная аэробика

По тематике

Сумские спортсмены отличились в Вышгороде
03.06.2019 12:30

Сумские спортсмены отличились в Вышгороде

1 июня команда Сумской КДЮСШ №1 по спортивной аэробике приняла участие в открытом Всеукраинском турнире по спортивной аэробике в Вышгороде...

Сумчанка выиграла «бронзу» на чемпионате Европы
26.05.2019 12:53

Сумчанка выиграла «бронзу» на чемпионате Европы

В Баку (Азербайджан) проходит чемпионат Европы по спортивной аэробике....

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике
22.04.2019 11:28

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике

С 19 по 21 апреля в Киеве проходил Чемпионат Украины по спортивной аэробике....

Сумчане отличились на соревнованиях по спортивной аэробике в Португалии
01.04.2019 08:09

Сумчане отличились на соревнованиях по спортивной аэробике в Португалии

Сумская команда аэробики успешно выступила на 9th International Open Competition в Португалии....

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике
25.03.2019 15:19

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике

22-24 марта в Харькове проходил чемпионат Украины по спортивной аэробике среди юношей и молодежи по видам командной аэробики....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
В Сумах пройдет кубок по спортивной аэробике
Сегодня 12:40
На Сумщине нашли потерявшегося в лесу 13-летнего ориентировщика
Сегодня 10:57
В Сумах «Альянс» примет одесситов
Сегодня 10:39
Сумчанка покорила «Олимпию»
Сегодня 09:33
На Сумщине до сих пор ищут пропавшего вчера в лесу 13-летнего спортсмена
Сегодня 09:24
Госэкоинспекция привлекла к ответственности директора КП «Паркинг» за пожар на «зеленом полигоне»
Сегодня 08:54
В Сумах демонтируют незаконную застройку на территории школы
Сегодня 08:40
Сумчане отличились на чемпионате мира по армрестлингу
Сегодня 08:10
Сумские футзалисты вылетели из кубка Украины
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В Шостке на ходу загорелся автомобиль и врезался в столб (фото)
Вчера 17:55
На Сумщине планируют закупить еще 163 комплекта оборудования для телемедицины сельских амбулаторий
Вчера 17:14
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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