В Сумах пройдет кубок по спортивной аэробике 6-7 ноября в Сумах пройдут традиционные соревнования «Sumy Aerobic Cup 2019».

Соревнования пройдут в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38а). Начало в 9.00. Вход свободный.