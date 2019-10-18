В Сумах пройдет кубок по спортивной аэробике

Соревнования пройдут в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38а). Начало в 9.00. Вход свободный.
Сумчан запрошують на розповідь «Без сміття: як зменшити кількість відходів вдома»....
13-15 ноября в Сумах пройдет XVIІІ международный детский турнир по индорхоккею «Сумская осень 2019»....
6-7 ноября в Сумах пройдут традиционные соревнования «Sumy Aerobic Cup 2019»....
В воскресенье, 3 ноября, в Сумах пройдет матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
В Агенції промоції «Суми» відбудеться відкриття виставки робіт художника Віктора МИХАЙЛИЧЕНКА....