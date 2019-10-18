Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04246

В Сумах пройдет кубок по спортивной аэробике

6-7 ноября в Сумах пройдут традиционные соревнования «Sumy Aerobic Cup 2019».

Соревнования пройдут в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38а). Начало в 9.00. Вход свободный.

Спорт Анонс Спортивная аэробика

По тематике

Сумчанам розкажуть, як жити без сміття
Сегодня 09:00

Сумчанам розкажуть, як жити без сміття

Сумчан запрошують на розповідь «Без сміття: як зменшити кількість відходів вдома»....

В Сумах пройдет традиционный хоккейный турнир
Вчера 13:31

В Сумах пройдет традиционный хоккейный турнир

13-15 ноября в Сумах пройдет XVIІІ международный детский турнир по индорхоккею «Сумская осень 2019»....

В Сумах пройдет кубок по спортивной аэробике
02.11.2019 12:40

В Сумах пройдет кубок по спортивной аэробике

6-7 ноября в Сумах пройдут традиционные соревнования «Sumy Aerobic Cup 2019»....

В Сумах «Альянс» примет одесситов
02.11.2019 10:39

В Сумах «Альянс» примет одесситов

В воскресенье, 3 ноября, в Сумах пройдет матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

Сьогодні у Сумах відкриють виставку художника Віктора Михайличенка
01.11.2019 08:02

Сьогодні у Сумах відкриють виставку художника Віктора Михайличенка

В Агенції промоції «Суми» відбудеться відкриття виставки робіт художника Віктора МИХАЙЛИЧЕНКА....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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